Путин поддержал идею по модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Фото: Администрация президента РФ

Идея по модернизации Корсаковского порта на Сахалине, который будет способствовать развитию рыбного бизнеса, является хорошей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 2 сентября.

— Давайте мы это учтем в проекте поручений, это надо будет проработать все с ведомствами как следует, но идея очень хорошая, мне очень нравится, — рассказал глава государства.

Соответствующее предложение выдвинул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, проект является принципиально важным для развития морского транспорта и рыбного бизнеса.

На базе порта планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора. Первые контейнеры в Севморпути здесь ожидают принять в конце 2024 года, в реконструкцию вложат примерно 90 миллиардов рублей, отмечает РИА Новости.

2 сентября Путин также заявил, что действующие меры поддержки Дальнего Востока недостаточны, так как оттуда продолжается отток населения. Темпы оттока людей из региона сократились, но не прекратились, добавил он.

Если бы люди ощущали, что им хорошо на Дальнем Востоке, то они бы приезжали туда, а не уезжали, подчеркнул глава государства. Историческая задача заключается в том, чтобы сохранить количество людей там и приумножить его.

С этой целью, по словам Путина, необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, а также развивать производственные мощности.