Гуляющего по Новогирееву лося перевезут в парк Лосиный остров

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лося из столичного Терлецкого парка, который облюбовал район Новогиреево, где объедает яблони, планируют перевезти в парк Лосиный остров. Об этом рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Видео с гуляющим животным появилось в Telegram-канале «Москва 24».

— Наш терлецкий гость в принципе все лето жил в парке Терлецком, всю жару он пробыл в лесу, на прудах. Это примерно двухлетний лось, он молодой, любопытный. Он интересно себя ведет, он периодически переходит из парка через дорогу в Новогиреево, идет гулять по дворам и объедать яблони. Затем он возвращается в парк, — приводит слова Бурмистрова РИА Новости.

Он отметил, что специалисты намерены перевезти сохатого в парк Лосиный остров, однако пока не могут сделать это из-за его активности. По словам начальника отдела, попытку увезти животное предприняли несколько недель назад, однако она не имела успеха.

Бурмистров напомнил, что человек при встрече с лосем не должен его пугать, пытаться потрогать или сфотографировать.

Генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения Московской области» Светлана Заболоцкая предупредила, что столкновение с лосем на дороге — крайне опасный вид ДТП. При такой аварии могут погибнуть как водитель, так и пассажиры машины. Она рассказала, на каких трассах в Московской области есть наибольший риск встретиться с животным.