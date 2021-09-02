Карту «Тройка» с эскизами Юрия Норштейна выпустят к его юбилею

Эскизы художника-мультипликатора Юрия Норштейна украсят юбилейную карту «Тройка», которую выпустят к 80-летию мультипликатора в сентябре. Об этом сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

— Мы в этом году являемся оператором празднования (юбилея — прим. «ВМ») нашего любимого и единственного Юрия Борисовича Норштейна, ему 15 сентября исполнится 80 лет. Мы, безусловно, сделаем ретроспективу в наших кинотеатрах, сделаем его юбилейный вечер в обновленном кинотеатре «Художественный», и, что тоже очень важно, вместе с департаментом транспорта мы выпускаем юбилейную карту «Тройка» с эскизами из его фильмов, — рассказала Мокрицкая, отметив, что пассажирам метро будет очень приятно видеть «и Волчка, и Ежика в тумане».

Режиссер-мультипликатор, сценарист и художник Юрий Норштейн родился в 1941 году в Пензенской области. В 1961 году начал профессиональную деятельность на киностудии «Союзмультфильм». Норштейн выступил художником-мультипликатором более чем 50 мультфильмов, в том числе таких как «Ежик в тумане», «Варежка», «Каникулы Бонифация» и других.

Удостоен звания народного артиста РФ, является лауреатом Государственной премии СССР, пишет РИА Новости.