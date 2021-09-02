Сергей Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса на юго-востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями Юго-Восточного административного округа города рассказал о развитии транспортного каркаса в ЮВАО.

— Нет ни одного направления или проекта в транспорте, который бы вас ни касался. Даже если этот проект реализуется не на юго-востоке, а на северо-западе, все равно вас касается. <…> Все эти проекты связаны, конечно, они будут локально действовать на каждый район, округ. Мы создали такой транспортный каркас, который состоит из трех слоев. Первый — метрополитен, он под землей. Второй слой — железнодорожный, тяжелый рельсовый транспорт, но это, по сути дела, наземное метро. Третий — дорожный каркас, — пояснил мэр, отметив, что идеи, заложенные в плане, уже реализовываются.

Он добавил, что Московским центральным кольцом (МЦК) каждый день пользуются порядка полумиллиона пассажиров. Сергей Собянин упомянул об эксперименте, в рамках которого были уменьшены паузы между поездами и протестированы двухэтажные вагоны. По его словам, это позволит увеличить пропускную способность МЦК почти в 1,5 раза.

Глава города отметил, что проект в ближайшее время будет структурирован, после чего его запустят, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также на встрече с жителями ЮВАО Сергей Собянин рассказал о новых рабочих местах, которые будут созданы на территории округа.