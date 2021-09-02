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Мужчина попал в больницу после ссоры с рабочим на востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина попал в больницу после ссоры с рабочим на востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 24/43 Карта всех событий

На востоке столицы мужчина после ссоры с рабочим оказался в больнице. Ему диагностировали множественные травмы брюшной полости. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 2 сентября, сообщиди в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 31 августа в доме 24/43 на шоссе Энтузиастов. Мужчина поссорился с арматурщиком, работающим в столице. Тот нанес ему несколько ударов острым предметом в живот и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.

На следующий день правоохранители задержали нападавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В августе «ВМ» писала о москвиче, которого чуть не зарезали в ходе уличной ссоры на востоке города. Инцидент произошел вечером 9 августа рядом с домом 42 на 13-й Парковой улице. Потерпевший повздорил с незнакомцем на почве личной неприязни. В какой-то момент последний выхватил нож и нанес им удар своему оппоненту в область груди. После этого злоумышленник скрылся. Правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.

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