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Более 500 фандоматов установят в подмосковных школах

Михаил Алимов

Общество
Более 500 фандоматов установят в подмосковных школах
Фото: pixabay.com

В школах Московской области планируют установить более 500 фандоматов — автоматов для приема пластика и алюминия. Об этом рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Сдать банки и бутылки уже можно в 50 школах региона. Пилотными районами для использования фандоматов стали Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Мытищи, Красногорск и Королев. Они также появятся в парках, торговых центрах, и МФЦ. Всего в Подмосковье будут установлены более 900 экопунктов, передают «Вести Подмосковья».

До этого сообщалось, что более десяти водоемов привели в порядок в Подмосковье. В настоящее время приведены в порядок 13 водоемов в городских округах Люберцы, Щелково, Егорьевск, Солнечногорск, Электрогорск, Черноголовка, Павловский Посад, Истра, Серебряные Пруды, Можайский, Дмитровский, Сергиево-Посадский и Домодедово. Министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что работы значительно улучшили экологическое состояние прудов и озер.

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