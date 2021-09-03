Мед, пельмени и школьная форма: названы самые некачественные товары в РФ

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Среди самых некачественных социально значимых товаров, которые производятся в России, можно выделить мед, пельмени и школьную форму. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава Роскачества Максим Протасов.

— В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений, — сообщил он в интервью «Известиям» на Дальневосточном экономическом форуме.

По его словам, в меде, несмотря на то, что Россия остается одним из пяти крупнейших его производителей, часто встречаются антибиотики. Это происходит из-за неправильного лечения пчел.

— Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы, — добавил Протасов.

Некоторые производители школьную форму шьют из неправильной ткани — она не дышит и не пропускает влагу.

В августе россияне пожаловались на ухудшение качества колбасных изделий. Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил 1028 граждан из восьми округов России. Так, 39 процентов респондентов выразили уверенность, что качество еды заметно снизилось.