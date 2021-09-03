Шуфутинский сообщил, что ему нравится всенародная любовь к песне «3 сентября»

Фото: Из личного архива Михаила Шуфутинского

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский сообщил, что не устал от своей песни «3 сентября» и ему нравится, как люди до сих пор относятся к ней.

— Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми, — рассказал он «Москве 24».

Певец отметил, что за все время ему не один раз предлагали спеть ее дуэтом, но он не планировал, потому что у него «свое отношение к дуэтам».

Шуфутинский сообщил, что песня не требует глобальной корректировки и хороша так, как она есть. Незначительные штрихи для улучшения звучания он добавлял.

Также исполнитель рассказал, как он проводит день после переворачивания календаря.

— Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа, рассказал он.

Впервые композицию он исполнил в 1993 году и она стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. И каждый год люди вспоминают ее, когда наступает третий день осени.

До этого Шуфутинский рассказал, как написал песню про 3 сентября. В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что песня не автобиографична, но эта композиция с отличными стихами, музыкой и исполнением.