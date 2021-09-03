Еще три столичных предприятия получили статус промышленного комплекса

/ Фото: Научно-технический центр Бакор

С начала года в столице еще три предприятия получили статус промышленного комплекса — завод по производству плавленых сыров «Карат», Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тысячи человек. Только за последние пять лет эти предприятия вложили в городскую промышленность порядка пяти миллиардов рублей, — рассказал Владимир Ефимов, отметив, что новый статус позволит организациям получить налоговые льготы, сэкономленные средства от которых они могут инвестировать в развитие производства.

Для промышленных комплексов предусмотрена пониженная ставка региональной части налога на прибыль — 13,5 процента вместо 17. Помимо этого, ставка земельного налога и арендная плата за землю для них снижена на 80 процентов, а налог на имущество — на 50 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Получить статус промышленного комплекса имеют право столичные обрабатывающие производства, а также организации, занятые в сфере научных исследований и разработок.