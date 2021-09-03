Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый сквер появится на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Новый сквер появится на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы
Фото: Сайт Сергея Собянина

В районе Люблино на Ставропольской улице на месте демонтированного незаконного торгово-развлекательного центра разбили сквер.

— Благодаря работе Государственной инспекции по недвижимости в Москве на месте самовольных и опасных строений появляются зеленые зоны, спортивные и социальные объекты. Так, в Люблине вместо незаконного торгово-развлекательного центра для жителей района был обустроен сквер площадью свыше 2,9 тысячи квадратных метров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках программы «Развитие городской среды» территорию озеленили, вымостили дорожки и установили лавочки и фонари.

Располагавшийся здесь ранее незаконно построенный торгово-развлекательный центр представлял опасность для жизни и здоровья граждан и был снесен по решению суда.

За пять лет на территории Юго-Восточного административного округа всего выявили 1,3 тысячи самостроев, 771 объект из которых уже снесли. Еще более 500 объектов готовят к демонтажу. Освобожденные территории могут быть использованы для благоустройства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы завершились работы по благоустройству сквера имени героя войны летчика-истребителя Алексея Хлобыстова.

Читайте также:
Скверырайон ЛюблиноБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Все мнения
О проекте