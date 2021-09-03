Наталья Сергунина: Около трех тысяч человек посетили творческое пространство Created in Moscow

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На территории столичного Парка Горького с 26 по 29 августа проходила креативная неделя, которая является крупнейшим событием в России для представителей творческих специальностей. Москва представила на форуме площадку Created in Moscow, которую посетили порядка трех тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На столичной площадке прошли около 40 специальных мероприятий, в том числе паблик-токи, кинопоказы мастер-классы. Эксперты обсудили вопросы развития, перспективные тренды и внедрение цифровых технологий. Деловые темы сессии включали «Digital в театре», Urban + art и другие.

— На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии, а общее число посетителей составило около трех тысяч. Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, разработке видеоигр, — рассказала Наталья Сергунина.

Гостей, посетивших столичную площадку приглашали на выставку Sustainable Creative Expo, посвященную проектам креативных предпринимателей, а также на мастер-классы на темы брендинга, звукового дизайна, анимации и мобильного кино.

2 сентября Наталья Сергунина рассказала, что количество фондов в московском благотворительном сервисе выросло до 50.