Сергей Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин записался на электронное голосование на сентябрьские думские выборы и назвал этот способ волеизъявления наиболее безопасным. Об этом он сообщил в пятницу, 3 сентября, в своем блоге.

Сергей Собянин добавил, что электронное голосование — хоть и новый, но при этом более быстрый, надежный и удобный способ отдать свой голос на выборах. При этом он подчеркнул, что прийти на участок, получить бюллетень, заполнить его в кабинке и потом бросить в избирательную урну с гербом — многолетняя традиция.

— К тому же в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти, — написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что именно поэтому записался на дистанционное электронное голосование и будет участвовать в выборах с помощью интернета. Такое же решение, по словам Собянина, приняли почти полтора миллиона столичных избирателей.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.