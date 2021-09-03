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Азиза прокомментировала разоблачение ее мужа-итальянца

Анастасия Колоскова

Общество
Азиза прокомментировала разоблачение ее мужа-итальянца
Фото: instagram.com/@aziza_info

Певица Азиза высказалась по поводу телевизионного ток-шоу, в котором разоблачили ее 40-летнего супруга. Выяснилось, что итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, за которого исполнительница вышла замуж в августе, на самом деле является уроженцем Липецка, а его дела в бизнесе не столь успешны.

— Посмотрели передачу. Ну что сказать? Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни. Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюет воронье. Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись, — написала 57-летняя Азиза в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию, где она позирует с большим букетом белых роз.

Фолловеры певицы не разделили ее оптимизма и высказали предположение, что Азиза слишком доверчива из-за того, что долгое время была в одиночестве.

«Да, Валентина Легкоступова тоже так думала»; «Многие женщины даже в возрасте все как девочки-припевочки. А потом слезы льют»; «Как говорят, любви все возрасты покорны, но порой надо и мозги включать»; «Азиза, видимо, истосковалась без любви и ласки в одиночестве. Но время покажет, что к чему»; «Ну не знаю. Дыма без огня не бывает», — прокомментировали публикацию подписчики.

Во время передачи стало известно, что настоящее имя Алессандро Лортэ — Александр Соколов. Он приехал в Италию из Липецка, где до этого проживал вместе с матерью и братом.

В настоящее время мужчина переживает серьезные материальные трудности, даже костюм на свадьбу ему купила невеста.

По словам знакомой новоиспеченных супругов, Александр взял в жены состоятельную певицу с целью улучшить свое финансовое положение.

— Саша говорил маме: «Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость». Но мама заставила: «Нам нужны деньги», — приводит слова гостьи шоу Андрея Малахова Пятый канал.

Не так давно Азиза и ее супруг сами приняли участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Они рассказали, что хотят завести ребенка. Однако по состоянию здоровья звезда эстрады уже не сможет родить сама, поэтому пара прибегнет к услуге суррогатной матери.

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