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Певица Азиза и ее муж приняли решение о суррогатном материнстве

Полина Долганова

Общество
Певица Азиза и ее муж приняли решение о суррогатном материнстве
Фото: instagram.com/aziza_info

Российская певица Азиза и ее супруг приняли решение о том, что они хотят завести ребенка. Однако по состоянию здоровья звезда эстрады уже не сможет родить сама. Именно поэтому пара прибегнет к услуге суррогатной матери. О своих планах певица и ее муж рассказали в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам избранника певицы, суррогатную маму для своего будущего малыша супруги нашли в Италии.

— Я ездил в Италию, потому что мы с Азизой спрашиваем про суррогатную мать, яйцеклетки, ЭКО. Здесь все отказали. В Италии у меня есть друг Роберто и его жена. Они согласились и пообещали сделать все, чтобы у нас был ребенок, — поделился муж Азизы.

Пара отметила, что такой выбор был обусловлен нежеланием возлюбленных растить ребенка в звездной среде. В Италии никто не будет знать о происхождении малыша и о том, из какой он семьи, передает «ФАН».

До этого российский телеведущий Борис Корчевников поддержал актрису Анну Миклош, которая высказала свое негативное отношение к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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