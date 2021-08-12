«Я разделяю!»: Борис Корчевников поддержал идею запрета ЭКО

Фото: Instagram/b.korchevnikov

Российский телеведущий Борис Корчевников поддержал актрису Анну Миклош, которая высказала свое негативное отношение к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Гостья программы «Судьба человека», ведущим которой является Корчевников, рассказала, что в отношениях со вторым мужем она долго не могла забеременеть.

Миклош призналась, что врачи диагностировали ей бесплодие и этот диагноз звучал как приговор. Специалисты твердили актрисе, что в ее положении ничего нельзя изменить, кроме как прибегнуть к искусственному оплодотворению.

— И мне предложили ЭКО. Я была против искусственного оплодотворения. Для меня этого слова не существует. Я категорический противник ЭКО. Прошу прощения, если кто-то не разделяет моих взглядов, — отметила звезда.

Ведущий программы в свою очередь незамедлительно среагировал на это заявление, заявив, что он поддерживает позицию актрисы.

—Я разделяю! — цитирует Корчевникова ФАН.

Известный телеведущий Борис Корчевников испытывает серьезные проблемы со здоровьем: он постепенно теряет слух. Несмотря ни на что, Корчевников самоотверженно продолжает вести свою программу. О том, как проходит работа телеведущего, рассказала недавняя гостья его передачи, певица Алиса Мон.

В июне в очередном выпуске телепередачи Борис Корчевников пожаловался, что не пользуется успехом у противоположного пола и часто получает отказ при попытке взять у девушки телефон.