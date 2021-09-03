Ани Лорак высмеяли в Сети за злоупотребление фотошопом на снимке с Киркоровым

Фото: instagram.com/anilorak

Одинаковую фотографию разместили на своих страницах в соцсетях звезды эстрады Филипп Киркоров и Ани Лорак, однако на снимке, который появился в Instagram-аккаунте последней, певица выглядит значительно стройнее. Это различие не осталось незамеченным у пользователей, в частности, несоответствие высмеяли некоторые звезды «Дома-2».

Так, бывший участник телестройки Роман Тертишный (Май Абрикосов), опубликовал на своей странице два снимка, где Ани Лора сидит за столиком вместе Филиппом Киркоровым.

— Ани Лорак в чужом инстаграме и в своем. Зачем себя фотошопить, если и там и там выглядит хорошо? Привлекательная, восхитительная девушка. Или вам больше нравится фото с фильтрами?, — подписал он публикацию.

Не остался в стороне еще один экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев, который выложил посвященный казусу видеоролик.

— К дуракам и дорогам теперь прочно примкнули селебы со своим фотошопом, — оставил он комментарий.

Иначе посмотрела на ситуацию блогер Лена Миро, которая пристыдила поп-короля, являющегося крестным отцом дочери Лорак Софии.

— Филипп Киркоров! Вот сейчас вам должно стать стыдно! Почему у вас в аккаунте Каролиночка-солнышко в два раза шире, чем у себя?! — написала она в своем Instagram-аккаунте, также разместив коллаж из снимков.

Подписчики назвали фильтры злом, из-за которого появляются шаблоны красоты, искажающие представление девушек о собственной внешности.

«Эти фильтры надо запретить. Люди перестают сами себя адекватно воспринимать. Каролина эффектная девушка, но все равно сама себя стесняется, получается»; «Разве это законно делать себя красивее? Что она хочет этим показать? Или ради лайков хочет заработать? И почему этот фильтр работает так, что весь шоу бизнес на одно лицо становятся как клоны. Бородина, Бузова…», — прокомментировали пользователи ситуацию.

К слову, Ани Лорак не в первый раз уличают в злоупотреблении фотошопом. В июле она опубликовала несколько снимков с турецкого побережья, где отдыхала с дочерью. Некоторые подписчики звезды отметили, что она слишком увлеклась фильтрами. Они заметили, что грудь артистки внезапно выросла, а ноги стали неровные.