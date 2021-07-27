Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Не стыдно такое показывать?»: Лорак раскритиковали за излишний фотошоп

Юлия Курганова

Общество
«Не стыдно такое показывать?»: Лорак раскритиковали за излишний фотошоп
Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак вместе с дочкой Софией отдыхает в Турции на курорте Бодрум. Она уже успела как следует позагорать, приобретя бронзовый оттенок кожи. Артистка опубликовала в личном микроблоге Instagram фото в бикини.

Знаменитость позировала в бассейне на фоне красивой панорамы морского пейзажа.

— Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив! — подписала снимки певица.

Некоторые подписчики звезды отметили, что она слишком увлеклась использованием фотошопа. Они отметили, что грудь артистки внезапно выросла, а ноги стали неровные.

«У нее грудь каждый раз разного размера… Насос берет с собой…»; «Слишком много фотошопа, некрасиво»; «Бидоны нарастила протезные, больше чем у коровы. Не стыдно такое показывать?»; «Я конечно очень извиняюсь, но грудь вообще некрасивая, выпирающие шары, с большим расстоянием между друг другом, да еще и в разные стороны…Зачем?!? Ради кого?» — возмутились фолловеры.

Сама Лорак на комментарии никак не отреагировала. Зато преданные поклонники артистки в противовес критикующим заявили, что певица прекрасно выглядит.

«Каролина, вы все, что есть прекрасное в женщине»; «Ну что за красотка. Фигура — огонь»; «Красивая фигура», — написали пользователи.

В эфире радиостанции Ани Лорак назвала суммы, которые ей предлагают мужские журналы за откровенные фото.

Несколько месяцев назад певица впервые публично раскрыла подробности развода в 2019 году с бывшим мужем — турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Лорак пришлось отдать часть имущества бывшему супругу, чтобы не решать все через суд. У Налчаджиоглу до брака с певицей не было своих накоплений, и он работал менеджером в турецком отеле. Во время замужества звезда купила избраннику несколько ресторанов в Киеве, которые остались у него и после развода.

Читайте также:
критикаАни Лоракфотошоп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте