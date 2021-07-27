«Не стыдно такое показывать?»: Лорак раскритиковали за излишний фотошоп

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак вместе с дочкой Софией отдыхает в Турции на курорте Бодрум. Она уже успела как следует позагорать, приобретя бронзовый оттенок кожи. Артистка опубликовала в личном микроблоге Instagram фото в бикини.

Знаменитость позировала в бассейне на фоне красивой панорамы морского пейзажа.

— Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив! — подписала снимки певица.

Некоторые подписчики звезды отметили, что она слишком увлеклась использованием фотошопа. Они отметили, что грудь артистки внезапно выросла, а ноги стали неровные.

«У нее грудь каждый раз разного размера… Насос берет с собой…»; «Слишком много фотошопа, некрасиво»; «Бидоны нарастила протезные, больше чем у коровы. Не стыдно такое показывать?»; «Я конечно очень извиняюсь, но грудь вообще некрасивая, выпирающие шары, с большим расстоянием между друг другом, да еще и в разные стороны…Зачем?!? Ради кого?» — возмутились фолловеры.

Сама Лорак на комментарии никак не отреагировала. Зато преданные поклонники артистки в противовес критикующим заявили, что певица прекрасно выглядит.

«Каролина, вы все, что есть прекрасное в женщине»; «Ну что за красотка. Фигура — огонь»; «Красивая фигура», — написали пользователи.

В эфире радиостанции Ани Лорак назвала суммы, которые ей предлагают мужские журналы за откровенные фото.

Несколько месяцев назад певица впервые публично раскрыла подробности развода в 2019 году с бывшим мужем — турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Лорак пришлось отдать часть имущества бывшему супругу, чтобы не решать все через суд. У Налчаджиоглу до брака с певицей не было своих накоплений, и он работал менеджером в турецком отеле. Во время замужества звезда купила избраннику несколько ресторанов в Киеве, которые остались у него и после развода.