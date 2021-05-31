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Ани Лорак назвала суммы, которые ей предлагают мужские журналы за откровенные фото
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак назвала суммы, которые ей предлагают мужские журналы за откровенные фото

Михаил Алимов

Звезды

Певица Ани Лорак рассказала, что к ней часто обращаются различные мужские журналы с предложением поучаствовать в откровенных фотосессиях. Этим она поделилась во время эфира радио-шоу «Русские Перцы».

— Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot, — прокомментировала звезда.

Ранее певица впервые публично раскрыла подробности развода в 2019 году с бывшим мужем — турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Ани Лорак пришлось отдать часть имущества бывшему супругу, чтобы не решать все через суд. У Налчаджиоглу до брака с певицей не было своих накоплений, и он работал менеджером в турецком отеле. Во время замужества звезда купила избраннику несколько ресторанов в Киеве, которые остались у него и после развода.

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откровенные фотоАни Лоракденьги
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