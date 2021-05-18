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«Извратить любое слово»: Ани Лорак опровергла сплетни о домогательствах Константина Меладзе
Фото: instagram.com/anilorak

«Извратить любое слово»: Ани Лорак опровергла сплетни о домогательствах Константина Меладзе

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Ани Лорак выступила в защиту продюсера Константина Меладзе, которого общественность по ошибке обвинила в домогательствах к ней. На своей странице в Instagram артистка заявила, что из ее последнего интервью были сделаны неправильные выводы, после которых началась «публичная травля» человека.

Ани Лорак заявила, что относится к Константину Меладзе с уважением и любовью. Также она призвала прекратить обсуждения щекотливой темы, отметив, что в нашу эпоху возможно извратить любое слово.

— Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит, — написала звезда.

Ранее в эфире телепередачи Бориса Корчевникова Ани Лорак рассказала, что прекратила сотрудничество с Константином Мелдазе по личным причинам. Певица добавила, что не была готова пойти ради популярности на те условия, которые ей предлагал продюсер.

Читайте также: «Правда должна звучать»: певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Константин МеладзедомогательстваАни Лорак
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