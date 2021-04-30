«Правда должна звучать»: певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Ольга Полякова

Украинская певица Оля Полякова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. В нем она заявила, что ее домогался продюсер Константин Меладзе.

— Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека, — рассказала артистка.

Полякова в своем заявлении упомянула еще одну певицу, Ани Лорак, которая, как утверждает артистка, намекала в одном из своих интервью о том, что Меладзе предлагал той личные отношения взамен на помощь в карьере.

Мнение подписчиков певицы об этой ситуации разделилось.

«А где же ты раньше была?»; «Оля, ты молодец!»; «Ани Лорак сама себя унизила тем, что рассказала об истории пройденных лет»; «Оля, как это верно и корректно!», — написали пользователи.

Ранее Дана Борисова объяснила, почему Стас Пьеха до сих пор считает ее наркоманкой.

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