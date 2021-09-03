Приемная МАДИ на Каланчевской улице в Москве переедет на Большую Почтовую

Фото: Пресс-служба МАДИ

С 6 сентября приемная МАДИ на улице Каланчевской, 49, прекратит работу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МАДИ в пятницу, 3 сентября.

Теперь получить копию постановления, обжаловать штраф и решить другие вопросы можно будет в новой приемной, которая будет находиться недалеко от метро «Электрозаводская» или «Бауманская» — на Большой Почтовой улице, 7с1.

Она оснащена электронной очередью, поэтому время ожидания займет не более 15 минут. Специалисты инспекции будут принимать в девяти окнах. Для маломобильных граждан предусмотрены удобный пандус для заезда в здание, отдельный зал для приема и туалет. Время работы приемной останется прежним — с 8 до 17 часов, в пятницу — до 15:45.

Фото: Пресс-служба МАДИ

Кроме того, для удобства граждан каждый день с 8 до 20 часов работают сервисные центры «Московский транспорт» на улице Старой Басманной, д. 20, к. 1, и на улице 1905 года, д. 25.

Получить копию постановления или решение по жалобе, а также обжаловать штраф можно онлайн. Это займет не более пяти минут.