Переселение жителей по программе реновации началось в районе Щукино

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В районе Щукино на северо-западе Москвы стартовало заселение дома на Новощукинской улице по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— В столичном районе Щукино стартовало переселение по программе реновации жилищного фонда — жители пятиэтажки на улице Авиационной, дом 61, корпус 2, начинают переезд в новостройку по адресу улица Новощукинская, дом 8. С 10 сентября запланирована выдача смотровых ордеров жителям дома № 6 на Новощукинской улице. Сейчас, помимо Щукина, в Северо-Западном округе переселение идет в Митине, Северном Тушине и Хорошево-Мневниках, — рассказал руководитель ведомства.

В рамках программы реновации в Щукине будут расселены 42 жилых дома, в которых проживают 8,1 тысячи жителей. Один из домов после расселения реконструируют.

В районе подобраны четыре стартовые площадки, чей градостроительный потенциал превышает 70 тысяч квадратных метров. Один объект в настоящее время проектируется, для двух других разрабатывают градостроительную документацию, еще один уже передали под заселение.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.