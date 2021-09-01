Андрей Бочкарев: Десять домов по реновации сдали в Москве в августе этого года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В августе этого года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, указанные дома находятся в шести столичных округах: Северо-Западном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном и Юго-Западном. Общая площадь сданных объектов превышает 200 тысяч «квадратов».

— Суммарно в десяти введенных домах насчитывается более двух тысяч квартир для участников программы реновации, — заключил заместитель мэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что на всех этапах строительства — от разработки котлована до отделки помещений — проводились необходимые проверки.

В среду, 1 сентября, Андрей Бочкарев сообщил, что с начала действия программы реновации в столице под заселение переданы 110 новостроек. По его словам, всего по программе реновации в эксплуатацию ввели 140 новых домов. Общая площадь этих объектов достигает почти двух миллионов «квадратов». Из них 110 объектов уже передали под заселение.