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Андрей Бочкарев: Десять домов по реновации сдали в Москве в августе этого года

Илья Ашуров

Город
Андрей Бочкарев: Десять домов по реновации сдали в Москве в августе этого года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В августе этого года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, указанные дома находятся в шести столичных округах: Северо-Западном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном и Юго-Западном. Общая площадь сданных объектов превышает 200 тысяч «квадратов».

— Суммарно в десяти введенных домах насчитывается более двух тысяч квартир для участников программы реновации, — заключил заместитель мэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что на всех этапах строительства — от разработки котлована до отделки помещений — проводились необходимые проверки.

В среду, 1 сентября, Андрей Бочкарев сообщил, что с начала действия программы реновации в столице под заселение переданы 110 новостроек. По его словам, всего по программе реновации в эксплуатацию ввели 140 новых домов. Общая площадь этих объектов достигает почти двух миллионов «квадратов». Из них 110 объектов уже передали под заселение.

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