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Андрей Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение в Москве

Илья Ашуров

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: 110 домов по программе реновации переданы под заселение в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала действия программы реновации в столице под заселение переданы 110 новостроек. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего по программе реновации в эксплуатацию ввели 140 новых домов. Общая площадь этих объектов достигает почти двух миллионов «квадратов». Из них 110 объектов уже передали под заселение.

— В конце августа этого года по программе реновации начался переезд жителей в новостройки на Ереванской и Кастанаевской улицах, — рассказал заместитель мэра.

Также он отметил, что наибольшее число новостроек, возведенных в рамках программы реновации, находится в Северо-Восточном округе столицы — 19 домов. Второе и третье место по этому показателю занимают запад и восток Москвы — 16 и 15 домов соответственно.

31 августа Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты провели порядка 350 проверок в 120 домах, строящихся по программе реновации, с начала 2021 года.

Он отметил, что специалисты Мосгосстройнадзора составляют программу проверок после того, как застройщик известит о начале строительства. Контроль ведется на всех его этапах до ввода объекта в эксплуатацию.

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