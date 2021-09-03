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Фестиваль New Israeli Sound позвал гостей в Еврейский музей

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль New Israeli Sound позвал гостей в Еврейский музей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 12 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль New Israeli Sound. Проект посвящен современной культуре Израиля.

Посетители услышат четыре группы из Тель-Авива. Музыканты играют мелодии разных направлений — от гаражного рока до трип-хоп и электропопа. Хедлайнером фестиваля стала израильско-персидская исполнительница Liraz.

Первая пластинка Liraz, целиком записанная на фарси, стала андеграундным хитом в Иране. Певица исполняет музыку для современных женщин и о них.

Музыка трип-хоп группы Buttering Trio сочетает в себе мелодичные баллады, тяжелые биты, басовые партии и острую лирику. Свои шоу музыканты преподносят как мистический опыт путешествия по подсознанию участников группы.

Эклектичная инструментальная группа из Тель-Авива Tatran представляет музыку от джаза до авангарда, пост-рока и экспериментальной музыки.

Певица Hila Ruach взяла лучшее от британского панка и поп-рока и во многом сформировала облик женской израильской рок-сцены. Ее творчество построено на противоречиях: из гранжа она легко переходит в кинематографичный серф-рок на иврите.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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