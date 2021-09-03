Путин на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией

Фото: Администрация президента РФ

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на вопрос о закрепленном в Конституции статусе Южных Курил в составе России и его влиянии на переговоры с Токио о заключении мирного договора.

— Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс, — подчеркнул Путин, передает RT.

Глава государства также отметил, что и Россия, и Япония заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

При этом, по словам президента, Москва до сих пор не получила гарантий от Токио о том, что американские военные силы не будут размещены рядом с границами России. Владимир Путин пояснил, что при разговорах о мирном договоре необходимо обеспечить мирное будущее. Это значит, что не должно быть никаких неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи российских границ, отметил президент.

— Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров, — заключил Путин.

До этого на ВЭФ Путин поддержал идею о модернизации Корсаковского порта на Сахалине, который будет способствовать развитию рыбного бизнеса. По словам главы государства, ему очень нравится эта идея.