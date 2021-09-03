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Кинофестиваль «Новое кино Австрии» пройдет в Музеоне

Ольга Маркова

Развлечения
Кинофестиваль «Новое кино Австрии» пройдет в Музеоне
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Летняя площадка «Москино Музеон» с 8 по 12 сентября приглашает зрителей на показы юбилейного десятого кинофестиваля «Новое кино Австрии».

Форум откроет мировая премьера «Королевской игры» по «Шахматной новелле» Стефана Цвейга. История адвоката Бартока, который отправляется в круиз, где его настигают воспоминания. Тогда, в 1983 году, его арестовали перед полетом в США, а затем заключили в одиночной камере после отказа сотрудничать. Единственное, что помогло скрасить его одиночество — шахматная игра.

В программе представлены — драма «Лис в норе», напоминающая нашу классику «Доживем до понедельника», только в экстремальном переложении, и водевиль о здоровье и супружестве «Риски и побочные эффекты».

Респектабельный документальный портрет дизайнера Брюса Мау 12 сентября завершит программу фестиваля. Масштабный портрет Мау — кругосветное кинопутешествие, вовлекающее на креативную орбиту героя целые страны и континенты.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте Москино.

А с 3 по 10 сентября в кинотеатрах «Юность» и «Салют» пройдет программа «Сергей Довлатов: Смешно о грустном», посвященная 80-летию со дня рождения советского классика. Посетители увидят три фильма по произведениям писателя, который как никто другой умел меланхолично смеяться над абсурдом быта — черно-белое ретро «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина, «Заповедник» Анны Матисон, действие которого перенесено в наши дни, и биографический «Довлатов» Алексея Германа — младшего, получивший «Серебряного медведя» в Берлине.

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