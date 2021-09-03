Встретившаяся с Maneskin Бузова едко ответила на критику Собчак и Мингалимовой

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Бывшая телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова отреагировала на высказывания коллег Ксении Собчак и Татьяны Мингалимовой, основателя YouTube-канала «Нежный редактор». Их критика в адрес телеведущей и певицы была связана с возможностью взять интервью у итальянской группы Maneskin.

Бузовой выпал шанс встретиться с победителями Евровидения-2021 — группой Maneskin. Однако Собчак и Мингалимова не были допущены к встрече. Такое решение не понравилось известным журналисткам, и они начали критиковать Бузову. Певица едко ответила коллегам:

— Я на всякий случай сразу извинюсь. Хотя нет моей вины в том, что прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент. Но обе сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки?, — делится Ольга Бузова в Instagram.

Бузова считает, что Собчак и Мингалимовой отказали из-за желания задать вопросы, которые находились в стоп-листе, тогда как сама певица следовала четким указаниям и рекомендациям, поэтому ее встреча с музыкантами прошла прекрасно. Также телеведущая добавила, что обсуждала с Maneskin музыку, борщ и валенки, сообщает ФАН.

Maneskin — итальянская музыкальная группа, ставшая победителем на Евровидении-2021, который проходил в Роттердаме. Победители путешествуют по всему миру и посещают разные страны. В конце августа группа побывала в России.