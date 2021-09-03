В московской прокуратуре рассказали, как вернуть деньги, похищенные через интернет

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С началом пандемии число киберпреступлений, как и онлайн-операций с деньгами, заметно возросло. Теперь мошенники не орудуют на улицах, а сидят за мониторами компьютеров — ежедневно сотни простых граждан, а чаще всего пенсионеры, становятся их жертвами. Людмила Нефедова, старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы, в эфире «Вечерней Москвы» рассказала, как себя вести, если у вас похитили деньги с карты, и как не допустить таких ситуаций.

— Тенденция у нас наметилась с началом пандемии. Были введены определенные меры для населения, которые изменили жизнь москвичей. И дистанционные мошенники приспосабливаются как к изменению социальной, так и экономической обстановки. Структура преступности изменилась, большая часть из них перешла в интернет. С весны прошлого года начался рост дистанционных хищений с банковских карт или счетов, когда общение злоумышленника и жертвы происходит через мессенджеры или по телефонной связи. За семь месяцев произошло 24 тысячи мошенничеств, 80 процентов из которых были с использованием сети Интернет. Снизились кражи, грабежи, разбои. Уже не первый год снижается число уличных преступлений, потому что Москва — один из самых безопасных городов, — объясняет Нефедова.

Она рассказывает, что по уголовно-процессуальному кодексу расследование киберпреступлений ложится на плечи полиции. Если человек стал жертвой мошенников, нужно незамедлительно обратиться в отделение полиции и предоставить как можно больше данных о преступлении: кто звонил, во сколько, с какого номера телефона. Чем оперативнее будет обращение, тем больше шансов раскрыть преступление и вернуть деньги.

— Если установлено лицо, которое совершило преступление, то обязанность следствия — принять меры к возмещению ущерба, причиненного в ходе преступления. Это может быть арест счетов, куда ушли денежные средства, если они там находятся. Это нужно делать незамедлительно. И арест имущества обвиняемого, — рассказывает специалист.

Бывают случаи, когда следователи разводят руками и говорят, что уголовное дело заводить бессмысленно, однако по закону прокуратура проверяет такие ситуации и, если определяет, что в возбуждении уголовного дела отказано незаконно, вносит меры реагирования, дело начинают рассматривать. Бывают случаи, когда звонки поступают из стран ближнего зарубежья. В таких случаях местные сотрудники работают с коллегами из страны, откуда поступил звонок.

Обычно, по словам Нефедовой, преступники — это люди среднего возраста, тонкие психологи, которые при помощи манипуляций заставляют людей переводить деньги им на счета. Такие преступления, как правило, совершаются группой лиц: жертву направляют от одного «специалиста» к другому, чтобы создать видимость работы:

— Самая легкая добыча для злоумышленников — это пенсионеры, которые в силу возраста очень доверчивы. Есть и молодежь. Тут действует принцип внезапности.

Чтобы уберечь себя от таких преступлений, необходимо не разглашать свои персональные данные третьим лицам, внимательно относиться к копиям документов и своевременно блокировать банковские карты в случае их утери.

Ранее эксперт рассказала, каким образом будет работать механизм по возврату денежных средств гражданам в ходе киберпреступлений.