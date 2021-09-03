Онколог рассказал, какой бюстгальтер может вызвать рак

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Неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной возникновения пигментных пятен, синяков и даже рака. Об этом «Вечерней Москве» рассказал онколог-маммолог, пластический хирург Александр Братик.

— Если при активности косточка бюстгальтера совершает массажные движения, давит на молочную железу или впивается в подмышечную область, и это повторяется системно, то со временем может появиться узловое образование, сначала доброкачественное, а в будущем переходящее, возможно, и в рак. Бюстгальтер считается украшением для «обычной» груди и поддержкой для тяжелой, поэтому выбирать нужно удобное нижнее белье, — пояснил специалист.

По словам Братика, бюстгальтер должен быть незаметен для женщины в период носки, но при этом подчеркивать достоинства ее груди. Если девушка вообще хочет обойтись без него, она может просто подобрать плотную одежду, заключил врач.

Ранее профессор, врач-онколог Ольга Желудкова рассказала, как отличить рак от гастрита. По ее словам, только по клиническим симптомам отличить злокачественную опухоль иногда очень сложно. Поэтому, если возникают какие-то дополнительные жалобы, например, человек худеет, появляются рвота, боли не только в животе, есть нарушение стула, необходимо провести обследование — гастроскопию, посоветовала специалист.