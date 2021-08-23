Онколог рассказала, как отличить рак от гастрита

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Появление непривычных симптомов у россиян, страдающих гастритом, может говорить о наличии онкологии. Поэтому новые жалобы — повод пройти дополнительные обследования. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала профессор, врач-онколог Ольга Желудкова.

— Чисто по клиническим симптомам отличить рак иногда очень сложно, практически невозможно. Поэтому, если возникают какие-то дополнительные жалобы, например, человек худеет, появляются рвота, боли не только в животе, есть нарушение стула, необходимо провести обследование — гастроскопию. При рвоте мы еще назначаем МРТ и другие исследования, — сказала онколог.

Как дополнил врач-терапевт Александр Барвинский, любое хроническое воспаление, особенно гастрит, может переродиться в рак. Поэтому он согласился с мнением коллеги, что необходимо проходить обследования. Причем, по мнению специалиста, делать это нужно регулярно.

— Если человек много лет живет с гастритом, периодически его беспокоят боли в желудке, он к ним уже привык и не обращает на это внимание. Это может вот так закончиться — раком. В любом случае, если есть проблемы с желудком, нужно делать гастроскопию раз в год или в полгода. Нужно вовремя проходить лечение. Сейчас язвы и гастриты успешно лечатся. Конечно, такая диагностика позволяет либо вовремя начать лечение, не допустить наступление рака или выявить его на такой ранней стадии, что его лечение не составит особых проблем, — сказал собеседник «ВМ».

Барвинский призвал россиян не бояться этой процедуры. По его мнению, она действительно неприятная, но «можно совсем немного потерпеть». Врач-терапевт дополнил, что и при отсутствии хронического гастрита появление каких-либо новых неприятных симптомов должно насторожить. А людям старше 35 лет в любом случае необходимо раз в год проходить гастроскопию для своевременного выявления болезней, заключил специалист.