Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Профессия — реставратор». Экспозиция расскажет о музейной реставрации на примере многолетнего опыта собственных мастерских.

Посетители познакомятся с деятельностью реставрационных мастерских, специалисты которых на протяжении 73 лет реставрируют коллекцию графики и трехмерные объекты. Гостей музея встретит фрагмент мастерской реставратора, где можно увидеть предметы в процессе реставрации в сопровождении необходимых инструментов и материалов.

Отдельные залы посвящены реставрации предметов, имеющих непосредственное отношение к русской архитектуре XVII–XIX вв. и советской архитектуре. Модель Казанского собора в Санкт-Петербурге, эскизы и чертежи Баженова и Казакова, мебель ручной работы начала XIX века, конкурсные модели Дворца Советов Гинзбурга и другие экспонаты из собрания музея проиллюстрируют особенности работы с материалами различных исторических эпох и представят результаты применения сложных реставрационных методик.

Реставрации фотоматериалов посвящен отдельный раздел экспозиции.

Завершают экспозицию примеры книжной реставрации, включающие не только печатные издания, но и художественно оформленные альбомы, экслибрисы, авторские оригиналы иллюстраций.

Выставка открыта с 8 сентября по 5 декабря, сообщается на сайте музея.