Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два легковых автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД перед развязкой с Калужским шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Два легковых автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД перед развязкой с Калужским шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 41-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

На внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 3 сентября.

— Автомобили заняли две полосы, движение затруднено. По возможности объезжайте данный участок, — заключили в ведомстве.

Два легковых автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД перед развязкой с Калужским шоссеФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задел билборд, а после врезался в ограждение подземного перехода.

По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. Движение по внешней стороне Садового кольца на период устранения инцидента было временно затруднено. Происшествие, как отмечается, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

ДТПГИБДДМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Все мнения
О проекте