Два легковых автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД перед развязкой с Калужским шоссе

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 3 сентября.

— Автомобили заняли две полосы, движение затруднено. По возможности объезжайте данный участок, — заключили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задел билборд, а после врезался в ограждение подземного перехода.

По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. Движение по внешней стороне Садового кольца на период устранения инцидента было временно затруднено. Происшествие, как отмечается, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.