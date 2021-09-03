Два легковых автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД перед развязкой с Калужским шоссе
На внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 3 сентября.
— Автомобили заняли две полосы, движение затруднено. По возможности объезжайте данный участок, — заключили в ведомстве.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
21 июня сообщалось, что на Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Сперва грузовик задел билборд, а после врезался в ограждение подземного перехода.
По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика. Движение по внешней стороне Садового кольца на период устранения инцидента было временно затруднено. Происшествие, как отмечается, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.