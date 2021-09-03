Ярмарка Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow c 10 по 12 сентября ждет посетителей в Гостином Дворе.

Свои стенды на форуме представят 80 галерей. Посетители смогут познакомиться с галереями из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, ОАЭ, Норвегии, Польши, России, Франции, Швейцарии и Эстонии.

В текущем сезоне Cosmoscow представит трех новых участников: Studiocur/art (Париж), Ayyam Gallery (Дубай) и Pearl Lam Galleries (Гонконг). Первая галерея специализируется на проведении выставок современного искусства в исторических зданиях. На ее стенде будут представлены работы художника Лорана Грассо, фотографа Надима Асфара, скульптора Тео Мерсье и живописца Тома Эллиса.

На стенде Ayyam Gallery посетители увидят работы иракско-палестинской художницы Самы Альшайби, палестинского фотографа Рулы Халавани, мультимедийного художника из Нидерландов Садика Альфраджи.

Галерея из Гонконга покажет работы Чжан Хуаня и масштабное произведение художника Сэма Кокса.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ярмарки.