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Актриса Наталья Андрейченко продала свою квартиру двойнику Путина из Сomedy Club

Юлия Брагина

Общество
Актриса Наталья Андрейченко продала свою квартиру двойнику Путина из Сomedy Club
Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

Участник проекта Сomedy Club Дмитрий Грачев купил квартиру в центре Москвы у исполнительницы роли Мэри Поппинс Натальи Андрейченко. Об этом он рассказал на шоу «Макарена».

Сделка прошла еще в 2018 году, квартира отличается выгодным местоположением. Она стоила более 20 миллионов рублей.

— В центре Москвы не может быть дешевых квартир, — добавил Грачев. По словам мужчины, он узнал о том, что квартира принадлежала Андрейченко, только в день покупки. Грачев также отозвался о ней как о потрясающей актрисе и назвал своим кумиром.

В Comedy Club Грачев выступает с 2012 года, также до 2015 года артист параллельно работал в «Росбанке», где получал 50 тысяч рублей. После трудоустройства на телевидение его доходы росли с каждым годом.

Наталья Андрейченко — народная артистка РСФСР, известная ролями в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». В 1990 году она эмигрировала к мужу в США, а сейчас живет в Мексике в вилле на побережье Карибского моря. Она увлекается духовными практиками и даже открыла свой центр духовного развития. В марте прошлого года актриса снимала для него видео на обломках города цивилизации майя, за что ее задержала полиция.

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