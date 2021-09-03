Больше половины посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли обследование после COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние четыре недели более 50 процентов посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли обследование после COVID-19, которое стало доступно с 9 августа 2021 года.

— Спустя почти четыре недели после того, как в павильонах «Здоровая Москва» для жителей появилась возможность пройти дополнительные обследования после выздоровления от коронавирусной инфекции, можно говорить о высокой популярности этой услуги. Более половины из тех, кто приходит в павильоны для медицинских обследований, делают это именно для того, чтобы проверить здоровье после перенесенного COVID-19, — сказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Такая услуга полностью оправдала себя, сказала заммэра.

У переболевших COVID-19 проверяют биохимический анализ крови по семи показателям, спирометрию (объем и скорость вдыхания воздуха), тест с шестиминутной ходьбой и определение концентрации Д-димера (показателя свертываемости) в крови (по показаниям). Дополнительно в павильонах выдается направление на рентген грудной клетки, если посетитель в течение года его не делал, сообщает сайт мэра Москвы.

Для того чтобы не стоять в очереди, жители Москвы могут заполнить анкету на портале «ЭМИАС.ИНФО» или в электронной медицинской карте. Для проведения обследования после COVID-19 необходимо заполнить отдельную форму, не спутав ее с формой для проведения общей диспансеризации.

Павильоны «Здоровая Москва» работают без перерывов и выходных — с 08:00 до 20:00 в 45 парках и скверах Москвы. Чтобы попасть в них, необходимо предъявить паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования. В павильонах можно сделать прививку от COVID-19, пройти общее обследование здоровья и проверить состояние здоровья после перенесенного коронавируса. Павильоны будут работать до конца сентября 2021 года.