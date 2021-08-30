Павильоны здоровья будут принимать москвичей весь сентябрь

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках будут открыты до конца сентября. В понедельник, 30 августа, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Весь сентябрь москвичи смогут пройти в павильонах «Здоровая Москва» обследование. Те, кто переболел коронавирусной инфекцией, могут пройти углубленную диспансеризацию.

В период подъема заболеваемости коронавирусом павильоны работали только на вакцинацию. Когда ситуация стабилизировалась и появилась положительная динамика, они вернулись к обычному режиму. За две недели привычного формата работы павильоны посетили более 30 тысяч человек. Самыми популярными стали павильоны в парках на Ангарской улице, у прудов «Радуга» и на Ходынском поле.

— Пройти обследование в павильонах можно быстро и бесплатно при наличии московского полиса обязательного медицинского страхования или прикрепления к городской поликлинике. Необходим только паспорт или другой документ, подтверждающий личность, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Результаты исследований появятся в электронной медицинской карте. При этом в павильонах «Здоровая Москва» все также можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Чтобы обследование заняло еще меньше времени, пациент может заранее заполнить анкету для прохождения диспансеризации в электронной медицинской карте. Необходимо внести сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии или отсутствии вредных привычек. В этом случае врачи смогут обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости направить пациента на дополнительное обследование.

Ранее такие анкеты заполнялись непосредственно в павильоне «Здоровая Москва» с помощью информационных киосков.