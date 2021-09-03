Фестиваль «Любимовка» стартует в театре «Современник»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Московский театр «Современник» с 3 по 10 сентября приглашает жителей и гостей столицы на Фестиваль молодой драматургии «Любимовка».

Форум представит зрителям 24 пьесы авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Рязани, Владивостока, Екатеринбурга, Уфы и Воронежа, а также Минска, Львова, Баку и Софии. Произведения молодых авторов гости театра услышат в формате читок с последующим обсуждением, участвовать в котором будут, в том числе, и сами писатели. Читать же произведения доверили как студентам театральных вузов, так и известным актерам театра и кино.

Во внеконкурсной программе зрители услышат новые пьесы состоявшихся драматургов: «Черная пурга» Анастасии Букреевой, «Катапульта» Дмитрия Богославского, «Ленточки» Павла Пряжко, «Куклы» Олега Михайлова, «Друг мой» Константина Стешика.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

До 12 ноября в Москве проходит IV Международный большой детский фестиваль. Зрители увидят лучшие спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино- и анимации для детей будут показаны 28 фильмов. Конкурсная программа пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн.