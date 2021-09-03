В Культурном центре ЗИЛ пройдет экофестиваль «оЗИЛеняйся»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Культурный центр ЗИЛ 12 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в экофестивале «оЗИЛеняйся». В программе фестиваля — кинозал, лекторий, зоны мастер-классов и экотуризма, выставки и концерты.

Посетители смогут посмотреть онлайн-трансляцию дайверов из Москвы-реки и поучаствовать в создании арт-объекта, послушать лекции ведущих экологов и защитников природы, провести эксперименты в экологических лабораториях, разгадать квесты и сделать на мастер-классах уникальные поделки.

Специальную программу «Заповедная Россия» подготовил для фестиваля Росзаповедцентр. Она посвящена заповедникам и национальным паркам, охране природы и экологическому туризму. Здесь можно увидеть кино про заповедники, презентацию об особо охраняемых природных территориях и фотовыставку «Ускользающий мир».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте КЦ ЗИЛ.

Мосприрода 4 и 5 сентября позвала взрослых и детей в экоцентры и на природные территории. В программе выходных — викторины, квесты, мастер-классы, игры, экологические занятия и конкурсы.