Фото: Facebook / Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза снизил исковые требования к Первому каналу из-за трансляции своей песни «Плот» с пяти до четырех миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Мосгорсуд принял отказ представителей истца Лозы — Абельдяевой и Креца — от части исковых требований к АО «Первый канал» о взыскании компенсации морального вреда за нарушение личных неимущественных прав в размере одного миллиона рублей и прекратил производство по гражданскому делу в указанной части, — отметили в пресс-службе суда.

В пресс-службе подчеркнули, что артист сохранил остальные заявленные ранее требования: о запрете АО «Первый канал» на создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование музыкального произведения с текстом «Плот», взыскании с АО «Первый канал» денежной компенсации за нарушение исключительных прав на использование музыкального произведения с текстом «Плот» в размере четырех миллионов рублей.

Кроме того, представители Лозы требуют взыскать с АО «Первый канал» судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 28 500 рублей и на оплату нотариальных действий по обеспечению доказательств для судебного разбирательства в размере 44 800 рублей.

Судебное заседание назначено на 11 октября текущего года, заключили в пресс-службе Мосгорсуда.

15 мая Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь идет о композиции «Плот».

Также пресса утверждает, что певец требует взыскать с телеканала компенсацию: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.