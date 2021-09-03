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4 сентября Православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и пр., которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана.

Запрещается дарить и принимать подарки в этот день, иначе вы можете привлечь беду в свою жизнь. Не устраивайте гулянки и постарайтесь не грешить, в этот день грехи караются с особой жестокостью. В четвертый день сентября старайтесь не нервничать, это ни к чему хорошему не приведет, более того, вы еще и можете навлечь неприятности. Этот день является неблагоприятным для того, чтобы начинать что-то новое, лучше переждать и перенести все свои планы на следующую дату.

Приметы погоды:

Если день солнечный, то осень теплой будет.

Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.

Если тепло и паутина летит, то осень будет хорошей, а первый снег выпадет нескоро. Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

Праздники:

День специалиста по ядерному обеспечению России

Он празднуется ежегодно 4 сентября — в годовщину создания Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия (сегодня — это 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации).

Тогда к работам по созданию атомной бомбы были привлечены два ведомства — военное и атомной промышленности. Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы. Основным итогом его деятельности явилось создание в короткие сроки Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было осуществлено первое ядерное испытание в СССР, положившее конец ядерной монополии США.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября

События:

День основания города Лос-Анджелес

На прибрежных территориях, занимаемых сейчас Лос-Анджелесом, в 16 веке жили индейцы тонгва и чумаши. Первое поселение на этом месте было основано испанскими миссионерами 4 сентября 1781 года под названием «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов» — Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес. Несколько десятилетий новое поселение оставалось маленьким городком, но к началу 19 века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии.

Сегодня Лос-Анджелес — крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США (свыше 15 млн. человек). Лос-Анджелес состоит из множества небольших городков и районов — от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Этот район Калифорнии характеризуется повышенной сейсмической активностью, поэтому небоскребы построены лишь в центре города. До сих пор Лос-Анджелес имеет строго регулярную планировку.

Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»

История «Кодака» началась в 1880 году, когда Джордж Истман, клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». Стремление сделать фотографию массовым увлечением послужило главным стимулом к развитию компании и к разработке методов, позволяющих максимально упрощать процесс фотографирования.

Предвидя массовое увлечение фотографией, Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет родилось слово «Кодак», которое было зарегистрировано как торговая марка в 1888 году. Создавалось множество красивых теорий по поводу происхождения этого слова. Но оказалось, что Истман просто его придумал. Вскоре оно перекочевало в название компании, которая в 1890 году была переименована в «Eastman Kodak Company».

Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры. В этот день впервые вышла в эфир «Семейная викторина «Что? Где? Когда?»». С момента первого появления в эфире Центрального телевидения телевикторина сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории.

За время своей интересной и длительной жизни на телевидении передача приобрела огромное количество друзей, партнеров, поклонников и желающих сесть за стол игроков, она постоянно изменялась, идя в ногу со временем. Создатели придумывали новые правила, разрастались команды, менялись интеллектуальные лидеры, совершенствовалось и само игровое пространство. Сегодняшние состязания на знаменитых площадках «Что? Где? Когда?» и прославленные брейн-ринги существенно отличаются от тех, которые можно было увидеть в прямом эфире 10 или 20 лет назад.

Завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом — нарушителем границы, который посадил свой самолет на Красной площади

28 мая 1987 года спортивный самолет американского производства «Сессна-172В» нарушил воздушное пространство СССР и совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади на Васильевском спуске, нетронутый советскими ПВО. Точнее, он приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до Собора Василия Блаженного.

2 сентября 1987 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР начала слушание дела Матиаса Руста. Он был обвинен в хулиганстве (его посадка, по мнению суда, угрожала жизни находившихся на площади людей), нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Дело рассматривалось на открытом заседании.

4 сентября 1987 года суд завершился — Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы, нарушение международных правил полетов и злостное хулиганство.

Проведя в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня, 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР.

Родились:

1929 — Нина Ургант, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1934 — Эдуард Хиль, эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР.

1966 — Янка Дягилева, советская рок-певица, поэтесса, автор-исполнитель.

1976 — Алексей Герман-младший, российский кинорежиссёр и сценарист.

1981 — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.

Именины отмечают: Феликс, Алексей, Афанасий, Ариадна, Иларион, Василий, Макар, Иван, Исаакий, Александр