Сергей Левкин: Безопасность горожан должна быть главным ориентиром при трансформации городской инфраструктуры

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Безопасность жителей должна быть главным ориентиром при трансформации городской инфраструктуры. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в ДТП погибают более 1,3 миллиона человек. Все города стремятся к повышению безопасности транспортного движения. По данным ЦОДД, с 2010 года количество смертельных аварий в Москве снизилось на 55 процентов, в результате столица стала лидером в стране по безопасности дорожного движения. Значение смертности в ДТП в Москве близко к показателям в Нью-Йорке и Чикаго.

— Сегодня в Москве для обеспечения безопасности на дорогах работает ситуационный центр, а интеллектуально-транспортная система анализирует движение во всем городе. Однако для того чтобы минимизировать возможные ошибки водителей и прийти к показателю нулевой смертности на дорогах, необходимо заниматься вопросами безопасности на стадии проектирования и строительства: предусматривать физическое ограничение скорости, создавать безопасную пешеходную среду, оснащать дороги освещением и навигационными знаками, — отметил Сергей Левкин.

По его словам, на международном диалоге «Vision Zero. Как безопасность становится приоритетом транспортной политики городов», состоявшемся в рамках МУФ-2021, эксперты обсудили подходы к безопасности дорожного движения в современных городах.

Особое внимание они уделили концепции Vision Zero, или нулевой смертности, целью которой является сведение показателей смертности на дорогах к нулю через проектирование инфраструктуры транспорта с ориентиром на безопасность всех участников движения.

Маттс-Оке Белин, директор Vision Zero Academy в компании Trafikverket, отметил, что пешеходы не осознают разницу между автомобилем, который движется со скоростью 30 км/ч, и тем, что едет со скоростью 60 км/ч, хотя исход в случае столкновения будет совершенно разным. Он уточнил, что, согласно концепции Vision Zero, предполагается ведение просветительской работы, так как и пешеходы, и водители должны разбираться в вопросах безопасности.

Безопасность дорожного движения основывается, с одной стороны, на правильном проектировании новых городских территорий и редизайне улиц в условиях плотной застройки городской среды. С другой стороны, правила должны соблюдать все участники движения, в том числе пользователи средств микромобильности.