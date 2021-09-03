Сергей Левкин: Безопасность горожан должна быть главным ориентиром при трансформации городской инфраструктуры
Безопасность жителей должна быть главным ориентиром при трансформации городской инфраструктуры. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в ДТП погибают более 1,3 миллиона человек. Все города стремятся к повышению безопасности транспортного движения. По данным ЦОДД, с 2010 года количество смертельных аварий в Москве снизилось на 55 процентов, в результате столица стала лидером в стране по безопасности дорожного движения. Значение смертности в ДТП в Москве близко к показателям в Нью-Йорке и Чикаго.
— Сегодня в Москве для обеспечения безопасности на дорогах работает ситуационный центр, а интеллектуально-транспортная система анализирует движение во всем городе. Однако для того чтобы минимизировать возможные ошибки водителей и прийти к показателю нулевой смертности на дорогах, необходимо заниматься вопросами безопасности на стадии проектирования и строительства: предусматривать физическое ограничение скорости, создавать безопасную пешеходную среду, оснащать дороги освещением и навигационными знаками, — отметил Сергей Левкин.
По его словам, на международном диалоге «Vision Zero. Как безопасность становится приоритетом транспортной политики городов», состоявшемся в рамках МУФ-2021, эксперты обсудили подходы к безопасности дорожного движения в современных городах.
Особое внимание они уделили концепции Vision Zero, или нулевой смертности, целью которой является сведение показателей смертности на дорогах к нулю через проектирование инфраструктуры транспорта с ориентиром на безопасность всех участников движения.
Маттс-Оке Белин, директор Vision Zero Academy в компании Trafikverket, отметил, что пешеходы не осознают разницу между автомобилем, который движется со скоростью 30 км/ч, и тем, что едет со скоростью 60 км/ч, хотя исход в случае столкновения будет совершенно разным. Он уточнил, что, согласно концепции Vision Zero, предполагается ведение просветительской работы, так как и пешеходы, и водители должны разбираться в вопросах безопасности.
Безопасность дорожного движения основывается, с одной стороны, на правильном проектировании новых городских территорий и редизайне улиц в условиях плотной застройки городской среды. С другой стороны, правила должны соблюдать все участники движения, в том числе пользователи средств микромобильности.