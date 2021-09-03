Петр Бирюков: 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов заменят в Москве до конца года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства до конца года заменят 100 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций, протяженностью примерно 22 километра. Новые экраны будут установлены на Варшавском шоссе, Новорижской эстакаде на ТТК, шоссе Энтузиастов, Рижской транспортной развязке и ряде других дорожных объектов, — рассказал заммэра.

Он отметил, что при замене экранов учитывается единая городская стилистика. Так, используются панели определенной формы исключительно серого цвета. Это помогает упростить ремонт сооружений и снизить расходы на их обслуживание.

По словам Петра Бирюкова, панели соответствуют ГОСТу и позволят добиться максимального поглощения шума для безопасности и комфорта жителей.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что шумозащитные экраны являются важным элементом современной городской инфраструктуры. Они препятствуют распространению шума на остановках общественного транспорта, в местах массового пребывания людей, парках, скверах и густонаселенных районах.

— Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров, — пояснил он.

Сотрудники городских служб регулярно очищают шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, поврежденные в результате аварий или других происшествий.