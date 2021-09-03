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Путин назвал вторую версию гибели митрополита Филиппа

Анастасия Волоснова

Общество
Путин назвал вторую версию гибели митрополита Филиппа
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, которая не связана с Малютой Скуратовым. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

Президент также рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла, чтобы построить церковь на предположительном месте убийства священнослужителя.

— Вторая версия простая: что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Также 3 сентября Путин на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

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