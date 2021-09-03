ВДНХ позвала москвичей на CACTUS FEST

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Главная выставка страны 4 и 5 сентября приглашает горожан посетить выставку-ярмарку кактусов и суккулентов CACTUS FEST.

Посетители увидят и смогут приобрести коллекционные кактусы и суккуленты из известных питомников, а также лично познакомиться с профессиональными коллекционерами.

Начинающие кактусисты смогут найти на выставке специализированную литературу, семена редких растений и специальный грунт, горшки и лотки для растений, а также сувенирную продукцию.

Мероприятие состоится в павильоне № 33. Участие в ярмарке по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

С 7 сентября на ВДНХ открывается выставка картин и артефактов «Федор Конюхов: человек может все!». Посетители увидят работы человека, установившего 25 мировых рекордов. Здесь представлены эксклюзивные фильмы, ожившие картины, артефакты из путешествий и личной коллекции семьи путешественника. В их числе центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой 55 лет назад Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море.