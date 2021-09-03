Психологи назвали топ-5 правил, которые помогут покорить сердце Овна

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Психологи составили список из пяти правил для женщин, который поможет им правильно вести себя рядом с мужчинами такого сложного знака зодиака, как Овен.

Представители этого знака имеют тяжелый характер, с ними сложно найти общий язык, а уж тем более покорить их сердце. Но есть пять правил, которые помогут женщинам привлечь все внимание Овнов-мужчин и заинтересовать своей харизмой и обаянием.

Овен — ваш супергерой

Женщине необходимо дать понять Овну, что он в их жизни — важная персона. Следует восхвалять представителей этого знака за каждый самоотверженный поступок. Позже вы увидите, как мужчина сам изъявит желание помочь вам и подарить свою заботу.

Сдержанный стиль

Очень часто девушки пытаются привлечь внимание мужчины путем яркого и экстравагантного образа. С Овнами такой трюк не пройдет. От них вы можете получить лишь мимолетный взгляд, однако о дальнейших совместных планах можете не мечтать. Овны выбирают стеснительных и скромных дам, которые требуют постоянной поддержки со стороны мужчин.

Случайная встреча

Чтобы понравится и зацепить Овна, девушкам стоит исхитриться при первом знакомстве. Нужно постараться сделать случайную встречу неслучайной, то есть чаще попадаться на глаза, тогда у Овна возникнет желание с вами познакомиться.

Повзрослеет — поймет

Стоит подождать до 30 лет девушкам, которые имеют любовные отношения со знаком зодиаком Овен. До определенного возраста мужчины будут заглядываться на других дам и не смогут оценить по достоинству вас и ваш вклад в общее будущее.

Никаких упоминаний о свадьбе

Овны не любят строить планы на будущее, особенно если это касается любовных отношений. Девушкам стоит держать дистанцию и не увлекаться мужчинами-Овнами, иначе интерес у них быстро пропадет, пишет Пятый канал.