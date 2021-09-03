Тимофей Баженов назвал киберпреступность одной из главных угроз национальной безопасности

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О проблемах кибербезопасности поговорили Тимофей Баженов и Петр Толстой на встрече, организованной главами муниципальных образований СВАО Москвы. Были затронуты темы роста преступлений в интернет-пространстве и необходимость введения просветительских программ, рассказывающих о способах борьбы с мошенниками. Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал, что защита информационного пространства в Стратегии национальной безопасности России отмечена как приоритетная.

— Считаю, что проблемы кибермошенничества необходимо обсуждать как можно чаще. И не только обсуждать, но и начинать действовать. Статистика по киберпреступлениям растет с каждым днем. Ни в чем не повинные пожилые люди теряют сбережения, которые они накапливают годами. Остановить поток преступлений могут только бескомпромиссные законодательные инициативы, — подчеркнул журналист Тимофей Баженов.

На встрече журналист отметил, что сейчас необходимо понять, что киберпреступность становится главной угрозой национальной безопасности и стабильному будущему россиян.

В обсуждении темы кибербезопасности приняли участие журналист, депутат Госдумы Петр Толстой, главы муниципальных образований, муниципальные депутаты, представители общественных организаций СВАО города Москвы. Собравшие обсудили истории столкновения с киберпреступностью, определили основные группы риска при кибератаках и предложили меры защиты населения от киберпреступников.

Петр Толстой, возглавляющий рабочую группу по защите прав граждан и их персональных данных, рассказал, что на рассмотрении нижней палаты уже находятся десятки инициатив, направленных как на реализацию национального проекта «Цифровая экономика», так и поступивших в виде предложений от экспертного сообщества.

— Мы получаем сотни обращений от граждан, которые просят защитить их персональные данные, не допустить того, чтобы они попали в руки мошенников. Конечно, цифровизация уже довольно плотно вошла в нашу жизнь, сами отношения между гражданами и государством переведены в электронный формат. Однако при этом нельзя допустить того, чтобы кто-то использовал личную информацию людей в корыстных и преступных целях. Работа над законодательными инициативами, направленными на защиту конституционных прав граждан, продолжится в следующем созыве Госдумы, — прокомментировал Толстой.

Тимофей Тимофеевич предложил ряд инициатив по борьбе кибермошенничеством: ужесточить наказание за электронное мошенничество и признать тяжкими киберпреступления против пенсионеров, детей и инвалидов.

По данным Центробанк во II квартале этого года кибермошенники совершили более 230 тыс. банковских операций. В ходе которых было похищено более 3 млрд рублей. Из них возвращено владельцам только 7,4%. На 99% выросли фишинговые атаки и на 143% атаки с использованием методов социальной инженерии.

Общественный деятель, инженер Антон Тарасов выразил мнение:

— Да, проблема существует. И среди моих знакомых есть люди, которые пострадали от мошенников. Но возводить проблему в статус национальной безопасности я бы не стал. Иначе борьбу с киберпреступностью можно будет легко превратить в борьбу со свободным интернетом.