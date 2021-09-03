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Выставка «Свобода быть собой» откроется в государственной детской библиотеке

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Свобода быть собой» откроется в государственной детской библиотеке
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российская государственная детская библиотека представляет выставку «Свобода быть собой». В экспозиции представлены работы российских иллюстраторов, лауреатов Золотой медали Х. К. Андерсена Татьяны Мавриной и Игоря Олейникова.

Творчество Татьяны Мавриной представлено работами разных лет и разделено на тематические циклы: былины, сказки, сказочные звери, букеты.

В разделе Игоря Олейникова внимание публики будет сфокусировано на иллюстрациях к недавно изданным книгам: «Охота на Снарка» Льюиса Кэрролла, «Синяя птица» Мориса Меттерлинка, «Счастье кузнечика» Тоона Теллегена, «Волшебная Колыма» Андрея Усачева.

Выставка открыта с 7 сентября до середины октября, сообщается на сайте РГДБ.

С 9 сентября Гете-Институт и Общество Макса Планка открывают естественно-научную выставку «Вселенная. Человек. Интеллект», посвященную передовым исследовательским проектам из Германии. Иллюстрации, видео и научно-исследовательские проекты расскажут зрителям о великих тайнах человечества и достижениях науки. Здесь можно увидеть современные научные открытия из Германии.

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