Глава МВД наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени

Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Мероприятия проводились под непосредственным контролем Министра внутренних дел Российской Федерации.

В Тюмени 30 июня пропала девочка 2012 года рождения. Ребенок вышел из своего дома на улице Судостроителей и не вернулся. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Позднее материалы были переданы Следственному комитету РФ.

27 августа суд арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.

В четверг, 26 августа, стали известны подробности убийства ребенка. Обвиняемый Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения утром 30 июня встретил девочку на лестнице. Заманив ее в квартиру, он связал ее скотчем. Сперва преступник изнасиловал ребенка, а после задушил.

Тело девочки Виталий Бережной хранил в холодильнике, а 17 августа решил отнести его на берег озера Оброчного. В результате тело нашли поисковики.

Позже стало известно, что убийца около трех лет был сотрудником внутренних дел.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.