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Стали известны детали убийства восьмилетней школьницы в Тюмени

Анастасия Волоснова

Происшествия
Стали известны детали убийства восьмилетней школьницы в Тюмени
Фото: sudak.rk.gov.ru

Задержанный по делу об убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени Виталий Бережной признался, что перед этим изнасиловал девочку. Об этом рассказали в СК РФ в четверг, 26 августа.

Мужчина заявил, что утром 30 июня в алкогольном и наркотическом опьянении встретил девочку на лестнице. Задержанный заманил школьницу в квартиру, где связал скотчем. Затем Бережной изнасиловал ребенка и задушил.

Тело восьмилетней девочки мужчина несколько дней хранил в холодильнике. Но 17 августа Бережной перенес труп в коробке в труднодоступное место на берегу озера Оброчное. Позднее в этом месте тело ребенка нашли поисковики.

Установлено, что Бережной более трех лет работал в органах внутренних дел. С середины июня до середины августа этого года мужчина проживал в арендованной квартире, которая находилась неподалеку от места жительства убитой.

В настоящее время следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве девочки, говорится на сайте СК РФ.

30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

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